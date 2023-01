Conti e Ghilardi | ritorno trionfale a Orio | sorrisi e festa per le regine degli Europei

(Di lunedì 30 gennaio 2023) L’arrivo. Pattinaggio su ghiaccio, le bergamasche sono rientrate lunedì 30 gennaio dopo la doppietta nell’artistico: Sara oro in coppia con Niccolò Macii, Rebecca argento con Filippo Ambrosini. L’abbraccio di Federica Pesenti (IceLab).

