Congo | la guerra dei Grandi Laghi

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Da mesi si combatte nell’est del Paese: i tutsi di M23, braccio armato del Ruanda, avanzano per il controllo di terre e risorse

...gli schieramenti formatisi dopo che è scoppiata lain Ucraine a febbraio dello scorso anno, certamente dettate dall'appetito per le immense riserve di risorse naturali strategiche del, e ...Una Abbonati per leggere anche Leggi anche L'Africa sull'orlo della. Cinque Paesi coinvolti nello scontro- Ruanda Nigeria, un prete bruciato vivo in chiesa e un altro ferito Nel...

Africa, Rwanda attacca aereo della Repubblica democratica del Congo: «Atto di guerra» Il Sole 24 ORE

Rd Congo e Rwanda: accuse e proiettili Nigrizia.it

Rdc-Ruanda, Kigali apre il fuoco contro un jet congolese – video Agenzia Nova

L'ombra della guerra sul viaggio del Papa nella Repubblica democratica del Congo la Repubblica

In Congo una «guerra di saccheggio» lunga trent’anni. A quando la ... Il Manifesto

GEDI Gruppo Editoriale S.P.A. Via Ernesto Lugaro n. 15 - 10126 Torino - P.I. 01578251009 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A.Lunedi 23 gennaio a Doha avrebbe dovuto aver luogo su facilitazione del Qatar l’incontro tra il presidente della Repubblica democratica del Congo (RDC), Félix Tshisekedi, con il suo omologo del Ruanda ...