Condannato a 7 anni e 10 mesi l’editore Lucio Varriale | era accusato di aver frodato 2 | 3 milioni di euro di fondi pubblici con Julie Tv

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Quattroe duedopo gli arresti che terremotarono una delle più importanti tv private di Napoli. Si è concluso con pesanti condanne il processo di primo grado a carico di quattro imputati tra cui, editore di fatto diTv e autore – secondo le accuse – di un sistema per frodare il Corecom di almeno 2,3didi finanziamentiper l’editoria televisiva locale. La settima sezione del Tribunale di Napoli haa 7e 10di reclusione, all’interdizione perpetua daiuffici e al risarcimento dal ministero delle Comunicazioni, costituitosi parte civile. Condannati anche la ...

Centotré. Tanti sono i giorni che Alfredo Cospito ha trascorso in sciopero della fame ,all'ergastolo perché l'accusa del reato di cui è imputato (l'attentato senza vittime del ...dieci...Dalla società della Roma, per ora, nessun commento, ma il club haogni gesto di violenza ... come sono oggi i giocatori più famosi degli'90 Dal 1° febbraio il nuovo direttore tecnico ...

Crac Veneto Banca, Consoli condannato a tre anni. Niente confisca Verità e Affari

Crac Veneto Banca Consoli condannato a tre anni in appello Tag24

Veneto Banca, Consoli condannato a 3 anni: revocata la confisca di 221 milioni di euro. Risparmiatori in mutan ilgazzettino.it

Chi è Alfredo Cospito, l'anarchico detenuto con il 41 bis in sciopero della fame Sky Tg24

È stato deciso il trasferimento di Alfredo Cospito nel carcere di Opera, a Milano Il Post

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Manca ancora un ultimo passaggio, ma la vicenda processuale di Jovo Martinovic, giornalista investigativo processato, condannato, assolto, ricondannato e nuovamente assolto per associazione a delinque ...