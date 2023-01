«Con un post un pranzo gratis per 7» | la foodblogger scrive al ristorante Lo chef spiattella i suoi messaggi sui social

Leggi su open.online

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Una bella gita al sito archeologico di Ostia Antica, un’altra tappa al museo delle Navi di Fiumicino e poi un belalstella Michelin “Il Tino” di Daniele Usai. Ma nel giretto fuori porta organizzato da gruppo di blogger di viaggio qualcosa è andato storto: la richiesta di mangiare in «5-7» persone nelstellato in cambio di pubblicità sui, non è proprio andata giù alloUsai che, poche ore fa, ha deciso di pubblicare la conversazione mail avuta con il gruppo di influencer. «Siamo proprio messi male»,nella didascalia che accompagna i fermo immagine delle mail. «Sono una blogger professionista, fondatrice dell’unica community al femminile in Italia di blogger di viaggio», si legge nella richiesta di prenotazione inviata allo ...