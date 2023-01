Comune di Ariccia | Concorso per 1 Esperto Amministrativo

Leggi su posizioniaperte

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Ildiha indetto unPubblico per selezionare 1. La Figura idonea sarà assunta in categoria C1, con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Il Bando é aperto a tutti coloro desiderino lavorare per la Pubblica Amministrazione e contribuire fattivamente al buon funzionamento della macchina Comunale. La Persona giudicata idonea sarà impiegata presso l’Ufficiodell’Ente gestendo la contabilità, i fondi pubblici, preparerà la rendicontazione di Esercizio e si interfaccerà con gli altri Uffici al fine di garantire la trasparenza di tutti i movimenti economici. La scadenza delé prevista per il giorno 26 febbraio 2023, tutte le informazioni relative alla Candidatura sono disponibili al link del ...