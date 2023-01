Come Embiid ha vinto lo scontro con Jokic

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Isolamento. Nove metri abbondanti dal canestro. Situazione tipica, per un centro vero di 213 centimetri. Due palleggi per prendere ritmo, poi il passo di arretramento. Arresto, tiro. E la retina si gonfia per l’ennesima volta. Nikola, due volte MVP, rimane sul posto, i piedi inchiodati al legno. Il resto è storia nota: il Wells Fargo Center esplode; Joeltorna in difesa allargando le braccia. Un gesto di Jordanesca memoria per suggellare una partita incredibile, se non fosse che per lui è tremendamente normale: 47 punti (di cui 28 nel secondo tempo), 18 rimbalzi, un dominio assoluto sull’avversario diretto nelle fasi cruciali. E soprattutto la settima vittoria consecutiva per i Philadelphia 76ers – 20-4 dal 9 dicembre – al termine di una sfida che dopo tre quarti sembrava invece morta e sepolta. Si conclude così un sabato di assoluta ...