Combinata nordica | cambia il programma della tappa di Coppa del Mondo di Oberstdorf

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Nel prossimo fine settimana ladeldi2022-2023 faràcon il settore maschile ad, in Germania, dove sono previste due Gundersen con salto dal trampolino grande HS137 seguite da una frazione di fondo di 10 km. Stamane la FIS ha comunicato i nuovi orari d’inizio delle gare previste sabato 4 e domenica 5 febbraio. Sci di fondo, Mondiali Under 23 Whistler 2023: nelle sprint tc doppio quinto posto per l’Italia2023 Sabato 4 febbraio 2023 11:45 Salto con gli sci (Large Hill HS137) 14:45 Sci di fondo (Gundersen 10 km) Domenica 5 febbraio 2023 10:15 Salto con gli sci (Large Hill HS137) 14:45 Sci di fondo (Gundersen 10 km) Foto: LaPresse

Johannes Lamparter vince la gara domenicale di Seefeld , valida per la Coppa del Mondo maschile di2022/2023. L'austriaco ha, ancora una volta, fatto valere tutte le qualità che gli stanno permettendo di dominare in questo fine settimana e ha conquistato anche oggi il successo

L'austriaco si impone nettamente nella prova conclusiva del 'Triple' e si prende la vetta della generale. Per l'Italia entrano in zona punti Buzzi, Pittin e Kostner.Johannes Lamparter completa l'opera, si dimostra il più forte quest'oggi anche nel fondo e vince con grande autorità il Triple di Seefeld 2023, valevole per la Coppa del Mondo di combinata nordica.