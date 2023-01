Colpo di scena | meteo stravolto | Giuliacci rivela cosa accadrà sull' Italia

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Condizioniin deciso miglioramento in questi ultimi giorni di gennaiograzie alla progressiva rimonta di un campo di alta pressione da ovest. Sono le previsioni del Centrono che mostrano ancora temperature in media ma con un possibile ulteriore rialzo a partire dal primo weekend del mese. Correnti fredde scenderanno ancora tra l'Europa orientale e i Balcani interessando marginalmente la nostra Penisola dove le temperature risulteranno in media o poco al di sotto. Diffuse gelate notturne anche in pianura nei prossimi giorni a causa delle inversioni termiche. Il robusto anticiclone presente'Atlantico spingerà sempre più verso l'Europa occidentale e anche l'inizio di febbraio potrebbe vedere condizionigeneralmente asciutte ...