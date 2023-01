Colpo di Giletti | l' intervista a Franca | è l' ex compagna di Messina Denaro

Leggi su iltempo

(Di lunedì 30 gennaio 2023) “Signorabuonasera, sono Massimo, scusi se la disturbo. Le posso solo fare una domanda?”. Inizia così l'incontro tra il conduttore di Non è l'Arena - il servizio è andato in onda nel corso della puntata del 29 gennaio del programma di La7 - eAlagna, exdi Matteo, boss della mafia arrestato a Palermo. “No, no, ve ne dovete andare” l'immediata risposta della donna, avvicinata per strada dal giornalista. A rincarare la dose ci si mette il fratello della donna, che cerca di allontanare verbalmentedalla sorella, che conha avuta una figlia, Lorenza: “Lasciate stare per favore, grazie”. “Ve ne dovete andare” ribadisce ...