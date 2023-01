Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto uncon il principe ereditario saudita Mohammad bin Salman. Lo ha reso noto il servizio stampa del Cremlino sottolineando che la conversazione ha riguardato la cooperazione nell'...2023 - 01 - 30 15:42:21Putin - Bin Salman Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto uncon il principe ereditario saudita Mohammad bin Salman. Lo ha reso noto il servizio stampa ...

Colloquio telefonico tra Putin e principe saudita bin Salman - Ultima ... Agenzia ANSA

Colloquio telefonico Meloni - Macron | www.governo.it Governo

Guerra in Ucraina. La cronaca minuto per minuto, giorno 340 - Iran: fondato sistema per transazioni finanziare con la Russia - Iran: fondato sistema per transazioni finanziare con la Russia RaiNews

Colloquio telefonico con il Presidente della Repubblica di Ucraina ... Ambassade de France en Italie

Colloquio telefonico tra il Ministro Crosetto e il Segretario alla Difesa ... Ministero della Difesa

Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto un colloquio telefonico con il principe ereditario saudita Mohammad bin Salman. (ANSA) ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...