Cna | bilancio 2022 e proposte per il 2023 | “Sarà l’anno delle competenze e della formazione“

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Tempo di lettura: 6 minutiL’artigianato salernitano regge all’urtodifficoltà. Quello che doveva essereripresa post Covid e del rilancio trainato dalle opportunità del Pnrr, ha dovuto fare i conti con la crisi energetica ed il conflitto tra Russia ed Ucraina che ha tirato il freno sull’approvvigionamentorisorse ad un Artigianato in corsa. La leva per accelerare è un mix di azioni che ruota come perno principale sulla, articolata in più capitoli per creare condizioni favorevoli di mercato a tutti i livelli, per la piccola e media impresa. “Neleuropeo, investire sullaper far crescere l’artigianatola ricettaCNA ...