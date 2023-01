(Di lunedì 30 gennaio 2023) Unè statostamattina auna, nei pressi dell’ex Foro Boario, non lontano dall’imbocco della superstrada che collega il capoluogo salentino...

... il limite è di 90 chilometri orari Attualità [ 30/01/2023 ] Tragedia in città:senza vita unCronaca Ricerca per: Home Cronaca Presunti abusi edilizi nel lido 'Bahia del Sol': tutti ...Unè statomorto stamattina a Lecce, sotto una pensilina degli autobus, nei pressi dell'ex Foro Boario, non lontano dall'imbocco della superstrada che collega il capoluogo salentino a ...

Su una panchina nel freddo dell'inverno: un clochard trovato senza vita LeccePrima

Lecce, clochard trovato morto sotto una pensilina del bus Corriere del Mezzogiorno

Clochard trovato morto sotto una pensilina degli autobus a Lecce Gazzetta del Sud

Clochard trovato morto per il freddo in un sottopasso a Milano Sky Tg24

Clochard trovato morto in un sottopasso della stazione Centrale a Milano. Il Comune: "Nei dormitori accolte 6… La Repubblica

Il corpo è stato rinvenuto da un passante stamane nei pressi del Foro Boario sotto la pensilina di un bus. L'associazione Pronto Soccorso dei Poveri presentaun esposto in Procura.Un clochard è stato trovato morto stamattina a Lecce, sotto una pensilina degli autobus, nei pressi dell'ex Foro Boario, non lontano dall'imbocco della superstrada che collega il capoluogo salentino a ...