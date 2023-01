(Di lunedì 30 gennaio 2023) Nessuno come Novak. Il serbo inizia la sua 374ma settimana da numero 1 ATP. Il decimo titolo all'Australian Open, il suo ventiduesimo Slam, gli ha permesso non solo di eguagliare i major di ...

...(USA) 2.305 +2 16 Pablo Carreno Busta (ESP) 2.285 - 1 17 Jannik Sinner (ITA) 2.195 - 1 18 Lorenzo Musetti (ITA) 1.925 +1 19 Tommy Paul (USA) 1.835 +16 20 Nick Kyrgios (AUS) 1.825 +1, ...E' lo statunitense Ben Shelton, l'under 21 più brillante di questo avvio di 2023. La PepperstoneNext Gen Race Live, cioè laaggiornata in tempo reale dei candidati per gli otto posti delle Next GenFinals di fine anno lo vede nettamente in testa, grazie ai quarti di finale ...

Classifica ATP Italiani: Best ranking per Lorenzo Musetti. Matteo Berrettini esce dai top 20 LiveTennis.it

Ranking ATP (30 gennaio 2023): Novak Djokovic torna al comando, Jannik Sinner il miglior italiano, crolla Berrettini Eurosport IT

Ranking ATP: Novak Djokovic nuovamente n.1 del mondo LiveTennis.it

Classifica ATP: Djokovic, salto record per il n.1. Best ranking Musetti Tiscali

Nessuno come Novak Djokovic. Il serbo inizia la sua 374ma settimana da numero 1 ATP. Il decimo titolo all'Australian Open, il suo ventiduesimo ...Andiamo a scoprire il ranking ATP oggi dopo la fine dell'Australian Open 2023: in prima posizione c'è Novak Djokovic.