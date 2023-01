Christian | il teaser trailer della seconda stagione della serie Sky con Edoardo Pesce VIDEO

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Ecco ildel drama targato Sky Original che sarà disponibile da marzo in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. In vista del debuttodi, Lucky Red ha condiviso ildel supernatural-crime drama di Sky Original: lo show interpretato dasarà disponibile da marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. La cosiddetta "dei miracoli", prodotta da Sky Studios e Lucky Red in collaborazione con Newen Connect, torna con sei nuovi episodi diretti da Stefano Lodovichi (anche produttore creativo, nonché fra gli sceneggiatori dei nuovi episodi) che ...