Christian 2 | il trailer del supernatural crime drama di Sky

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Si fa sempre più vicino il debutto di2, la serie che narra le vicende del “santo picchiatore” interpretato da Edoardo Pesce, unche da marzo sarà visionabile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Prodotta da Sky Studios e Lucky Red in collaborazione con Newen Connect, “la serie dei miracoli” torna con sei nuovi episodi di cui viene rilasciato oggi il teaser, per una nuova stagione interamente diretta da Stefano Lodovichi. Lo show vede ovviamente riconfermati i protagonisti della prima stagione: i vincitori del David di Donatello Edoardo Pesce (Dogman, Cuori puri, …altrimenti ci arrabbiamo!) e Claudio Santamaria (Freaks Out, Gli anni più belli, Lo chiamavano Jeeg Robot). Con loro tornano Silvia D’Amico (Non essere cattivo, The ...