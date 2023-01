Choc Zaniolo | inseguito e insultato da tifosi Roma sotto casa | lui chiama la polizia

sarebbe stato anche inseguito, si è spaventato e ha chiamato la polizia che ha inviato sul posto una pattuglia per controllare la situazione. COSI' E ' TROPPO - Gli ultrà a quel punto si sono ...Tutto sulla serata stile Moulin Rouge Roma, striscioneal Colosseo contro: 'Traditore senza onore' La provocazione di Dj Suat : 'I vigili non parlano inglese' Il Dj è arrivato a Fontana ...

"Zaniolo, m.... senza onore". Striscione choc al Colosseo ilGiornale.it

Roma, choc sotto casa di Zaniolo: inseguito e minacciato, arriva la ... Calciomercato.com

Striscione choc contro Zaniolo a Roma: "Traditore e mer*a senza ... Sport Napoli News

Roma, offerta choc del Bournemouth per Zaniolo. Ma il giocatore ... Calciomercato.com

Skriniar e Zaniolo sempre protagonisti, Leeds su McKennie Agenzia ANSA

Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...