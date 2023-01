“Chieda scusa” Il Pd detta le condizioni a Giarrusso | ma è scattata la fuga

Leggi su iltempo

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Siccome nel Pd sono affezionati alle questioni epocali, è scoppiato il caso. Nel senso di Dino, già inviato delle Iene, europarlamentare ex Movimento 5 Stelle, da cui è uscito in polemica con Conte. Con un passato di antologia pentastellata «dura e pura». La sua dichiarata adesione al Pd in appoggio alla mozione Bonaccini ha scatenato un vespaio tra idem, già avvitati in mille tematiche secondarie (ad esser generosi) nella loro campagna congressuale. Sabato, il coordinatore della mozione che fa capo al Presidente dell'Emilia Romagna ha espresso parole non proprio lusinghiere per, a cui quest'ultimo ieri è parso replicare. «Nessuno può dirmi che salgo sul carro del vincitore – ha detto visto il momento di difficoltà del Pd. È normale che mi attacchino, ma ho una mia forza e sono stato un elettore di centrosinistra prima di scegliere ...