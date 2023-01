Chiarenza | “Juve rischia la Serie B sul campo” | Sbotta Graziani | “Giocatori assurdi”

(Di lunedì 30 gennaio 2023) SpettroB perla, la sconfitta con il Monza fa scattare la paura. Anche Allegri parla di punti salvezza dopo il match col Monza. “Ladeve stare attenta perché se comincia a fare un filotto negativo puòre seriamente la retrocessione sul” a dirlo è Vincenzo, ex allenatore della Primavera dei bianconeri ai tempi in cui Raffaele Palladino militava proprio nelle giovanili della. Proprio Palladino ha fatto un brutto scherzo ai bianconeri, andando a vincere a Torino con un secco 2-0 che ha fatto scattare l’allarme in casa bianconera. Anche Max Allegri, che fino a settimana scorsa parlava di punti per la rimonta Champions League, ha dovuto correggere il tiro. Ieri Allegri ha detto che “bisogna fare i punti per la salvezza“. Va ...

Le parole di Vincenzo, ex tecnico dellaPrimavera su Palladino: "Contro lanon ha niente da perdere" Vincenzo, ex allenatore dellaPrimavera, ha parlato della scelta del Monza di ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Vincenzo, ex giocatore e allenatore della Juventus, ha parlato in esclusiva a Juventusnesw24 del derby della Mole Vincenzo, ex giocatore e allenatore delle giovanili della Juventus, ha parlato in esclusiva a Juventusnews24 del derby della Mole di ieri sera. Partiamo dal derby della Mole: il pareggio è il ...

Addio a Lillo Chiarenza, ex giocatore della Juventus: si è spento a Sciara a 81 anni Giornale di Sicilia

Juventus, Chiarenza: “Plusvalenze Bianconeri non trattati come le altre squadre” TuttoJuve24.it

Monza-Juventus, Chiarenza su Palladino: “Nulla da perdere contro i bianconeri” TuttoJuve24.it

Juventus, Chiarenza: “Con Milinkovic-Savic il centrocampo diventa una bomba” TuttoJuve24.it

Calcio, quando Condò scrisse sul Piccolo della vittoria della Triestina contro la Cremonese del giovane bravi… Il Piccolo

Si è spento a Sciara all’età di 81 anni e dopo una lunga malattia, Calogero Chiarenza. da tutti chiamato Lillo, sportivo ed ex giocatore della Juventus. Lascia la moglie Rosaria e due figli, Francesco ...Si è spento a Sciara all’età di 81 anni e dopo una lunga malattia, Calogero (Lillo) Chiarenza. Figlio di emigrati originari ... lo hanno visto indossare la maglia delle giovanili della Juventus, ...