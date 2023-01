Tra i commenti al post compare anche quello dell' influencer. Mihajlovic, dedica della moglie Arianna a Sinisa a un mese dalla morte: 'È la notte che ti frega' Sinisa Mihajlovic, moglie ...Sempre al centro di tante critiche,finisce nel mirino degli haters per il suo abbigliamento in balcone. Che sia una storia social o un post, il risultato non cambia.fa parlare di sé in ogni modo. Anche ...

Chiara Nasti super festa per i 25 anni. E arriva il regalo a...Immobile Corriere dello Sport

Chiara Nasti presa di mira da un hater: «Non ti vorrei nemmeno per sbaglio». Lei: non sei milionario, manco ti leggo.it

Chiara Nasti: "Il mio primo compleanno da mamma, fiera di me" ma fioccano critiche Today.it

Chiara Nasti, la gaffe della sorella Angela fa arrabbiare i fan: «Non sai nemmeno parlare in italiano...» leggo.it

"È un neonato, non un bambolotto", attaccano Chiara Nasti per come tratta il figlio. Lei: "Idioti" Today.it

Chiara Nasti è molto legata alla sorella minore Angela Nasti, anche lei nota influencer con più di 800.000 mila follower su Instagram. Da quando è nato il piccolo Thiago, ...La tutina di Chiara Nasti ancora una volta è risultata la protagonista indiscussa. In un fisico del genere dettagli simili si notano tanto.