Serviranno tutte le capacità di persuasione dell'Inter per convincere il Manchester United a lasciare andare Victor Lindelöf, che i nerazzurri hanno messo in cima alla loro lista di possibili ...Ma, altro talento scoperto dal Benfica . Inter,il post - Skriniar ., costo elevato per l'Inter ., altro talento scoperto dal Benfica . Svedese, 28 ...

Chi è Lindelof, la roccia che stregò Mou e che piace all’Inter La Gazzetta dello Sport

Chi sostituirà Skriniar all'Inter Le due idee di mercato della dirigenza 90min IT

Skriniar firma per il PSG, per la successione in pole Lindelof leggo.it

Inizia l'era post-Skriniar: l'Inter osserva con interesse Lindelof numero-diez.com

Galtier attende Skriniar, Inzaghi il suo sostituto: i difficili obiettivi dell'Inter - Sportmediaset Sport Mediaset

I nerazzurri lo vorrebbero per sostituire Skriniar, nel progetto tecnico di Ten Hag è una riserva: il Benfica lo pescò in patria a 18 anni, poi il salto in Premier ...Lindelof, difensore svedese del Manchester United, piace all’Inter che pensa a lui per riempire il vuoto lasciato dall’eventuale partenza anticipata di Skriniar: il problema è il prezzo ...