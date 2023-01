Chi è Daniele Masella | boss in incognito del Biscottificio Casilino?

Leggi su nonsolo.tv

(Di lunedì 30 gennaio 2023)in, chi è? E’ ilindella puntata di oggi lunedì 30 gennaio 2023, il quale si metterà in gioco ed andrà a lavorare con alcun dipendenti. Andrà ad incontrare Giacomo, con il quale preparerà pizzette, mentre Tiziano si dedicherà alla creazione di rustichelle e Alessia lo porterà nel mondo della farcitura e confezionamento degli occhi di bue. Anche in questa occasione, ci sarà Max Giusti, che in puntata assumerà una identità tutta nuova e non vestirà più i panni dell’operaio cileno Josè, ma sarà Antonio da Napoli.in, chi èTorna questa sera la puntata diin, lunedì 30 gennaio 2023 alle ore 21.20 ...