Chi è Alfredo Cospito e chi sono i gruppi che ne chiedono la scarcerazione

(Di lunedì 30 gennaio 2023) «Lo Stato non scende a patti con chi minaccia» scrive il governo dopo gli attentati compiuti contro sedi ed esponenti della diplomazia italiana e delle forze dell'ordine. Gli attacchi hanno l'obiettivo di fare pressione per ladell'anarchico in carcere al 41-bis. Ecco la sua storia e di che cosa è accusato

... oppure di creare sconcerto come nel caso dell'anarchicoCospito che sta fornendo l'occasione per seminare azioni violente in Italia e all'estero: "Lo Stato non tratta conminaccia", ha ...Parte da qui Mauro Palma , Garante delle persone private della libertà, che ha visitato... Ma lei che posizione ha sul 41bis Deve colpire tutti i mafiosi e i terroristi o solo, pur in ...

Chi è, di cosa è accusato e come sta Alfredo Cospito Domani

Che cos'è il 'caso Cospito' e che c'entra con attacchi a sedi diplomatiche e minacce ai giudici Famiglia Cristiana

Chi è Alfredo Cospito: il leader anarchico al 41 bis e l’internazionale in lotta per lui Corriere della Sera

Dopo Berlino e Barcellona, anarchici in azione a Torino e Roma: chi è Alfredo Cospito Today.it

Studenti, operai, centri sociali e sovversivi, una galassia senza leader che ha trovato una causa comune: “Con Cospito anche se non la penso come ...«Lo Stato non scende a patti con chi minaccia». È questa la posizione di Palazzo Chigi di fronte agli attacchi del movimento anarchico nei diversi Paesi europei. Da Berlino a Barcellona, fino a Torino ...