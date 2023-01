Chelsea | riaperta la trattativa con il Benfica per Enzo Fernandez

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Ilè nuovamente al lavoro per il trasferimento didal. Tutti i dettagli sullaSecondo quanto riportato dai quotidiani portoghesi Record e A Bola, ilè tornato alla carica per il cartellino di. Il centrocampista campione del Mondo, di proprietà del, è ormai un pallino dei Blues. Per acquistarlo i londinesi sono pronti a mettere sul piatto i 120 milioni di euro della clausola rescissoria, ma chiedono aldi poter pagare in più tranche. L'articolo proviene da Calcio News 24.