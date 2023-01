Chelsea | governo inglese pronto a versare 2 | 3 miliardi a fondazione per l’Ucraina

Leggi su sportface

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Ilha intenzione dii 2,3di sterline derivanti dalla vendita deldi Roman Abramovich a unaper. Questo nuovo ente sarà guidato dall’ex amministratore delegato di Unicef UK Mike Penrose, in accordo con quanto stabilito insieme ad Abramovich quando quest’ultimo finalizzò la vendita del club a Todd Boehly lo scorso maggio. L’unico ostacolo è di tipo burocratico, visto che i soldi si trovano in un conto sanzionato per otto mesi. La somma però potrebbe essere presto sbloccata, secondo quanto riportato dal Telegraph. SportFace.