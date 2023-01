(Di lunedì 30 gennaio 2023) Bergamo. A quarantatre anni è tra i più giovani in Italia a guidare una Camera del, ma il suo curriculum sembra quello di un veterano: dal 13 gennaio scorso Marcoè il nuovo numero uno delladi Bergamo, eletto con un ampio consenso (90 voti favorevoli su 96 votanti) durante il IX congresso territoriale del sindacato di via Garibaldi, atto finale di un lungo e intenso percorso avviato a novembre con le prime assemblee organizzate nei luoghi di. Originario di Alzano Lombardo, sposato, appassionato di montagna e residente a Bergamo,è arrivato alladi Bergamo nel 2010: dall’Ufficio Formazione Sindacale a responsabile di Toolbox e del Servizio Orienta, seguendo l’ambito delle politiche giovanili: dal 2015 al marzo 2019 è stato ...

Per lasi tratta di un atto finalizzato innanzitutto a contribuire alla ricerca della verità, ...di infiltrazione della criminalità organizzata nei settori produttivi del territorio, ......di infiltrazione della criminalità organizzata nei settori produttivi del territorio, ... La corretta e celere individuazione delle responsabilità è per ladella Toscana anche il modo ...

Cgil, Toscano: “Lavoro e sicurezza siano una cosa sola, serve più rapidità per intercettare le nuove esigenze” BergamoNews.it

Marco Toscano, il nuovo segretario della Cgil di Bergamo paladino del lavoro povero Prima Bergamo

Marco Toscano è il nuovo segretario generale della Cgil di Bergamo Prima Bergamo

Emergenza abitativa, Cgil e Sunia lanciano l’alleanza per la casa Stamptoscana

Inchiesta Keu, la Cgil chiede di costituirsi parte civile Stamptoscana

FIRENZE - "Un'alleanza tra sindacato, Regione, Comuni, aziende e inquilini per combattere l'emergenza casa in Toscana su cui si rischia un disastro ...Firenze – I numeri non cambiano, sono sempre quelli, l’emergenza abitativa fa paura. Ma nel convegno organizzato dalla Cgil “Edilizia pubblica: la casa per l’emancipazione sociale” che si è tenuto sta ...