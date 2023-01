Cerasa su Cospito | “Facendo rispettare il diritto lo stato sarà più forte”

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Il direttore del Foglio Claudiocommenta la polemica sull’applicazione del regime del 41 bis all’anarchico Alfredo, in sciopero della fame da più di cento giorni.verrà trasferito dal carcere di massima sicurezza di Sassari a quello di Milano Opera, per ragioni mediche. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio oggi in Consiglio dei ministri terrà un'informativa ai colleghi sul caso.