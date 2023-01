Centro storico | Mastella e Madaro | “Intensificheremo i controlli”

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Chiederemo alla polizia municipale di intensificare inel, soprattutto nel fine settimana, per sanzionare i comportamenti che vanno a detrimento dei residenti virtuosi”. Così in una nota congiunta il sindaco di Benevento, Clementee l’amministratore unico dell’Asia, Donatoche aggiungono: “I disagi lamentati dai residenti derivano per lo più dalla mancata osservanza del calendario di conferimento dei rifiuti, comportamento che si ripercuote negativamente sul decoro della città. Ricordiamo che l’Asia, recependo le istanze del Comune, ha già predisposto un’intensificazione del servizio con uno spazzamento stradale, anche meccanico, che viene effettuato tutti i giorni, domenica compresa, e con la possibilità di richiedere un ...

TRA I VICOLI DELLA PIGNA - Per incontrarli e ascoltarli bisogna inerpicarsi di domenica tra i vicoli della Pigna, ildella cittadina ligure, e aspettarli davanti alla chiesa di San Costanzo, riservata da qualche anno alle funzioni di rito greco cattolico. Il pomeriggio di domenica 29 gennaio ne ...Sono quattro le nuove isole approvate dalla giunta comunale nel progetto definitivo denominato 'Realizzazione di isole ecologiche interrate neldi Rimini - III lotto', relativo alle postazioni di via Cornelia, via XX Settembre 1870 e via Oberdan - Via Gambalunga, a completamento del progetto per ilcittà. Quattro nuove ...

Genova, il 10 febbraio inaugurate nuove illuminazioni in centro storico Il Secolo XIX

Ticket d'accesso a Venezia, residenti furiosi: «Costretti a esibire la carta d'identità per circolare in centr ilgazzettino.it

Bertinoro, riaperta via Roma: "Il nostro centro storico è più bello che mai" ForlìToday

Quattro nuove isole per la differenziata in centro storico News Rimini

Parcheggi in centro storico: "Grossi disagi per i residenti senza garage" CesenaToday

Come riportato da PrimaTreviglio nel centro storico si respirava un'aria di festa, bruscamente interrotta dalla rissa nata tra tre bande rivali per un totale di una quarantina di giovani coinvolti.Castelfranco Emilia (Modena), 30 gennaio 2023 – E’ iniziato l’allestimento del cantiere per l’avvio dei lavori di restauro di Villa Sorra, da parte della RTP Leonardo S.r.l. di Casalecchio di Reno e I ...