Centro Aggregativo Anziani di Monreale | iniziate le operazioni di pulizia e sgombero

Sono aperti i bandi 2023 per la partecipazione ai progetti del Servizio Civile Universale, dedicati ai giovani tra i 18 e i 28 anni.L'evento si terrà martedì 31 gennaio alle 16.00 nella sede delGiovanile (CAG) 'Stazione', alle ex Caserme Revelli (dietro la Caserma dei Carabinieri di Arma di Taggia). ...

Al Centro Aggregativo Giovanile di Taggia presentazione dei progetti di servizio civile degli enti del territorio Riviera24

Comunicati in solidarietà all'Askatasuna. Infoaut

Grimaldi e Ravinale sulla perquisizione ad Askatasuna: grave criminalizzare il dissenso Quotidiano Piemontese

Snøhetta e Werk Arkitekter si ispirano al design nautico per creare l’Esbjerg Maritime Center Domus IT

Ricordare il passato per sognare il futuro • Istituto Figlie di Maria ... Istituto Figlie di Maria Ausiliatrice

ROSETO DEGLI ABRUZZI – E’ stata pubblicata questa mattina l’Ordinanza che disciplina la viabilità e la sosta in via Manzoni, nel tratto compreso tra via ...ROSETO DEGLI ABRUZZI – E’ stata pubblicata questa mattina l’Ordinanza che disciplina la viabilità e la sosta in via Manzoni, nel tratto compreso tra via De Gasperi e via Bologna. “Dopo aver ...