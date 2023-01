Cento giorni della Meloni | dalla copertina di Vanity Fair sulla “donna pericolosa” ai successi internazionali…

La presidente del Consiglio ha ricordato il buon lavoro fatto e che l'Italia può farcela, visto anche che lo spread è "sceso inda 236 a 175 punti base, con la Borsa che ha registrato un ...... incidente in carcere: "Ha frattura e ha perso molto sangue" "Dadico che Cospito deve ... "Quando si perde oltre il 50 perdel peso corporeo iniziale, intervengono questioni irreversibili - ...

I cento giorni di Meloni, gli ‘appunti’ da Palazzo Chigi: “Riforme strutturali sono maratona, non... Il Riformista

Cento giorni vuoti e cupi L'HuffPost

Giorgia Meloni: in cento giorni di governo lo spread è sceso di 60 punti RaiNews

Cento giorni in retromarcia: Meloni fa i conti con la realtà la Repubblica

Meloni, cento giorni di governo. Le prossime sfide: riforme istituzionali, giustizia e trattativa con la Ue ilmessaggero.it

Cento giorni di me e di te, canterebbe Claudio Baglioni, cento giorni di voi e di me sarebbe la canzone di Giorgia Meloni se potesse mettere in rima i suoi primi tre mesi al servizio degli italiani. M ...Alfredo Cospito non ha intenzione di cambiare idea e interrompere il digiuno che sta portando avanti ormai da oltre cento giorni di sciopero della fame. Per questo, ha dichiarato la sua dottoressa Ang ...