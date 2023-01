Cds – Napoli | niente Cheddira-Caprile a gennaio

Leggi su dailynews24

(Di lunedì 30 gennaio 2023)da fare per Walided Elia, almeno per. Ilnon riuscirà a portarli entrambi in squadra, non per un problema di società, quanto di prospettive future. Ne ha parlato l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Tutto rimandato Il club azzurro è molto interessato all’attaccante e portiere in forza del Bari, L'articolo