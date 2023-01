Cattolici e islamici | dalla competizione alla collaborazione | ecco il Documento sulla Fratellanza

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Si è tenuta, nel Dipartimento di Scienze Religiose dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, la Conferenza dal titolo “IlUmana per la Pace Mondiale e la Convivenza Comune”, i cui partecipanti sono stati Marco Rizzi, Direttore del Dipartimento di Scienze Religiose dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Paolo Branca, Professore di Lingua Araba e Islamologo dell’Università Cattolica, Antonio Cuciniello, Islamologo dell’ Università Cattolica e Jolit Shaker, Ricercatrice e Egittologa dell’Università Cattolica, la quale ha moderato la Conferenza, e Monsignor Gaid Yoannis Lazhi, già Segretario di Sua Santità Papa Francesco e Presidente della Fondazione per laUmana egiziana, nonché Presidente dell’ Associazione “Bambino Gesù del Cairo”. Tra i presenti diversi giornalisti, tra cui ...

...ha reso evidente l'impegno comune e il percorso che possiamo fare insieme " laici e" per ... insieme a preti missionari, rappresentanti, ebrei, ortodossi e protestanti e delle donne ...... giornale online cattolico del 27 gennaio scorso faceva notare che i cristiani, i fedeli... (Lorenza Formicola, Gli attentatiin Europa non fanno più notizia, 27.1.23, lanuovabq.it) ...

Si è tenuta, nel Dipartimento di Scienze Religiose dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, la Conferenza dal titolo "Il Documento sulla Fratellanza Umana per la Pace Mondiale e la Convivenza Comune