Catechista e autista di scuolabus arrestati per pedopornografia | detenevano e condividevano immagini esplicite di minori

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Cinque persone sono state arrestate e 26 denunciate in un’operazione di polizia contro lache si inserisce nella più ampia operazione “Dictum” che ha visto coinvolti oltre 1.700 utenti residenti in Italia che si procuravano materiale pedopornografico attraverso un noto servizio di cloud storage estero. Scaricavano materiale illecito e lo catalogavano in base alla tipologia, così da poterne fruire più rapidamente o scambiarlo agevolmente con altri utenti. Uno deglieradi, un altro, altri due avevano rapporti con figli o parenti di fascia di età tra 1 e 8 anni. Le indagini sono state condotte dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale per la Toscana (C.O.S.C. della Polizia Postale per la “Toscana”), diretto dal gruppo ...