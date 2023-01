SSD (4 - 3 - 3) - Bethers, Rapisarda, Somma, Lorenzini, Castellini, Rizzo, Lodi (k) (dal 19°... Indisponibili: Litteri,, Russotto An., Buffa, Lubishtani, Russotto Al.(CT) Squalificati: ...La Vibonese è una buona squadra e se sta dietro è solo per merito del. Faremo la nostra buona partita sul loro campo.al Foggia Non so nulla io penso alla partita e non al ...

Catania, Sarno va a Brighton dal suo amico De Zerbi e gli porta fortuna ItaSportPress

Calciomercato Catania: Sarno verso la permanenza GoalSicilia.it

Catania, Ferraro: "Non guardiamo la classifica. Sarno-Foggia Non ... Sporticily

Gazzetta – Sirene di mercato per Vincenzo Sarno News catania

CATANIA: da Sarno a Sarao, attaccanti affamati di gol Tutto Calcio Catania

Vincenzo Sarno assiste in Inghilterra alla partita di FA Cup Brighton 2-1 Liverpool. Ne approfitta per ritrovare un amico, Roberto De Zerbi, attuale tecnico del Brighton che ha avuto il piacere di all ...Il racconto della sfida fra calabresi ed etnei in campo alle ore 14.30 VIBONESE (4-3-3): Mengoni; Tazza, Bonnin, Lia, Trajkovski; Palazzo, De Marco, Balla; Scafetta, Samake, Cintura. CATANIA (4-3-3): ...