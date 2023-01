Caso Cospito | per l' anarchico trasferimento a Opera Piantedosi | È pericoloso

(Di lunedì 30 gennaio 2023) "Non accetterà somministrazioni di cibo e continuerà sicuramente lo sciopero della fame". È quanto ribadisce l'avvocato Flavio Rossi Albertini, difensore di Alfredo, dopo la notizia deldell'in sciopero della fame da oltre cento giorni, dal carcere di Sassari a quello die in particolare al Servizio di assistenza intensificata del carcere. "L'unica novità di questoè che nella struttura dihanno specialisti in grado di intervenire tempestivamente indi emergenza", aggiunge il legale. Lo spostamento - secondo quanto riporta la Repubblica - è stato deciso dai medici dell’Asl di Sassari in contatto con il Dap. Intanto il ministreo dell'Interno, Matteo, fa ...

ha perso più di 35 chili , le sue condizioni di salute sono in peggioramento e ora passerà ...è che nella struttura di Opera hanno specialisti in grado di intervenire tempestivamente indi ...Lanarchico AlfredoAttacchi anarchici, mappa delle azioni dimostrative degli ultimi giorni in Europa e in Italia Azioni e condanne Uno Bianca, la banda che terrorizzò l'Emilia - Romagna LA SCHEDA Quanto ...

Caso Cospito, il governo tuona: “Mai a patti con chi minaccia”. Gli 007 allertano le ambasciate La Stampa

Caso Cospito, Gasparri: "Stato deve dare segnali di fermezza" AGI - Agenzia Italia

Caso Cospito, Gasparri: "Stato deve dare segnali di fermezza" La7

Caso Cospito, Gasparri: "Stato deve dare segnali di fermezza" ilGiornale.it

La premier Meloni: lo Stato non deve farsi intimidire da chi pensa di minacciare i suoi funzionari. Delmastro: 41 bis necessario. Tajani: non ci facciamo ...Alcune auto aziendali sono state incendiate nel parcheggio della sede Telecom di via Val di Lanzo a Roma: l'episodio è riconducibile a gruppi anarchici ...