Caso Cospito | l' anarchico peggiora | trasferimento a Milano Entro il 12 il responso sul 41bis

(Di lunedì 30 gennaio 2023) L'Asl di Sassari ha disposto ildi Afredodal carcere sardo a quello di Opera, a, per unmento delle condizioni di salute dell'uomo in sciopero della fame ormai da...

- L'anarchico, per il quale il giudice di sorveglianza ha rigettato l'istanza di uscita dal 41 bis, resterà in questo regime di detenzione, sarà ricoverato nel padiglione del Servizio assistenza ..., Delmastro: "Giusto isolarlo" Alfredo, l'anarchico in sciopero della fame L'allarme dell'intelligence italiana La risposta del governo Le mille anime dell'anarchia Una visita ...

Alfredo Cospito, anarchico al 41 bis nel carcere di Bancali a Sassari lascia la Sardegna e viene trasferito al penitenziario di Opera, a Milano.Il carcere di Opera dove sara' trasferito nelle prossime ore Alfredo Cospito è dotato di un raggio destinato alla degenza dei detenuti malati, il cosiddetto Csi (Centro Sanitario Interno) che non ha ...