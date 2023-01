Caso Cospito | il capo della polizia Giannini | “Massima attenzione sugli anarchici” Attacchi alle sedi diplomatiche | pm indaga per terrorismo

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Il sottosegretario Prisco: «Mi auguro la conferma del 41 bis».18.30 il Consiglio dei ministri con un’informativa degli Affari esteri ecooperazione internazionale, dell’Interno eGiustizia. Identificate e segnalate all'Autorità Giudiziaria oltre 40 persone. È in corso la visione dei filmati per accertare le singole responsabilità

A prescindere dal proprio posizionamento congressuale, nel Pd bene o male c'è una visione comune sulAlfredo. Ovvero: no alle prove di forza dello Stato, sì allo Stato di diritto e alla revoca del 41 bis. "Ho sostenuto da subito l'appello di Manconi - dice il vicesegretario Peppe ...Cosa significa anarchia leggi anche, garante ipotizza revoca 41 bis. Governo: "Nessun patto" Il termine anarchia è a volte usato impropriamente per descrivere situazioni di disordine ...

Cospito, Delmastro: “Giusto isolarlo. È lui che ha ispirato le violenze delle ultime ore” la Repubblica

Democrazia e media, le altre tragedie del “caso Cospito” Domani

Caso Cospito, il capo della polizia Giannini: “Massima attenzione sugli anarchici”. Attacchi alle sedi diplom… La Stampa

Caso Cospito, opinioni a confronto: Bechis, Foti, Giro, Tocci TGLA7

Caso Cospito, il Pd è unito: "Stato di diritto e no a prove di forza" la Repubblica

E' il giorno dell'informativa in Cdm sul caso di Alfredo Cospito, l'anarchico detenuto al 41 bis a Sassari e in sciopero della fame da oltre 100 giorni. Il ...Madrid (Spagna), 30 gen. (LaPresse) - Per domani alle ore 16 è stato convocato un raduno di protesta davanti alla sede dell'ambasciata d'Italia a Madrid, in ...