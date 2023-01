Caso Cospito | garante ipotizza revoca 41 bis Ma il governo | Nessun patto con anarchici

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 30 gennaio 2023) “Io non entro nel merito, se non per l'aspetto sanitario. Però non è vero che la(del 41 bis, ndr) sia giuridicamente impossibile. Per gli atti amministrativi la possibilità esiste sempre, al di là della legge sul 41 bis”. A dirlo è Mauro Palma,nazionale dei detenuti, che in un’intervista a Repubblica parla deldi Alfredo, anarchico detenuto per reati di terrorismo in regime di 41 bis che sta portando avanti uno sciopero della fame da oltre 100 giorni. “Non cambia idea e non servirebbe trasferirlo da un'altra parte: l'unica soluzione sarebbe quella di toglierlo dal 41-bis”, dice anche Angelica Milia, medico di fiducia di, commentando l’aggravarsi delle sue condizioni di salute.