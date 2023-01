Caro-gasolio | l’allarme dei pescatori liguri | “Senza aiuti a rischio la nostra attività Così spariranno le ultime imprese locali”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 gennaio 2023) “Da 0,68 centesimi di euro al litro a 1,40 nell’arco di poche settimane – racconta a ilFattoQuotidiano.it Angelo Robello, presidente della Cooperativa deiSan Pietro di Genova Pra’ – un aumentocome quello di questo inizio 2023, per il, significa costringere molti pescherecci a rinunciare definitivamente a svolgere un mestiere già duramente colpito in questi anni”. Lo sfogo deiarriva dopo settimane di attesa per una forma di sostegno alle spese affrontate: “In 20 giorni di pesca all’acciuga spendevamo 2.400 euro, adesso arriviamo a 5.400”. C’è il decretoTer, che riconosce un credito di imposta a favore delleche fannoagricola, pesca e aeromeccanica: “È vero, ci fanno uno sconto del 20% ...