Caro energia | Italmercati | l’80% degli operatori preoccupati per il nuovo anno

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Ilcontinua a impattare sulla filiera dei mercati all’ingrosso in Italia e a scoraggiare i 2.500attivi nel settore ittico e ortofrutticolo. L’83% nel caso dei mercati ittici, l‘87% nel caso dell’ortofrutticolo sostengono infatti di aver subìto importanti conseguenze in seguito all’impennata dei prezzi delle forniture energetiche. Sono questi alcuni dei dati che emergono dall’Osservatorio di, la rete che riunisce i più importanti mercati all’ingrosso del Paese. L’indagine scatta una fotografia in chiaroscuro della situazione attuale del settore in Italia rispetto al 2022 e al periodo pre-pandemia. Ile le continue difficoltà del momento Tanti i fenomeni che hinfluenzato l’andamento del business negli ultimi ...

Asstra suona l'allarme:anche se la domanda è ritornata a crescere, rimane lontana dai livelli pre pandemici. E sui ricavi pesa ilEffetto long Covid sul trasporto pubblico locale ( Tpl ). Il settore, che conta 931 imprese con 124mila addetti, 49mila mezzi e che muove ogni giorno oltre 15 milioni di persone , è stato ...La comunità sta affrontando senza il sostegno della Regione un vero e proprio shock sule il Presidente deposita il disegno di legge per le regole elettorali senza condividere alcun tipo ...

Caro energia, a Nordest le bollette di gas e luce più care d'Italia: aumenti del 118 per cento ilgazzettino.it

Caro energia, stangata pesante per famiglie e imprese molisane Il Quotidiano del Molse

"Alla faccia del caro-energia Le luminarie sono ancora accese" il Resto del Carlino

Caro bollette: nel 2022 un aumento di 91,5 miliardi RaiNews

Caro-energia, tre miliardi in fumo: il conto delle bollette azzanna il Pil friulano ilgazzettino.it

Il Governo continua a lavorare su di un nuovo meccanismo che garantirà sconti per le bollette di luce e gas ai clienti finali in grado di contenere i propri consumi. Il nuovo sistema dovrebbe essere p ...Caro bollette per imprese e famiglie, chi ha pagato di più: i dati regione per regione Bollette del gas, Giorgetti: «Da inizio febbraio un taglio del 40%» Terna, la campagna istituzionale per ridurre ...