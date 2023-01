... colore e allegria, per quello che è considerato uno dei più simpaticidel Piemonte . Le ... un tale Carlin Belletti, uomo spiritoso, intelligente e pungente in grado di battersii ...Ieri è stata un'ottima garaun Milan un po' in difficoltà". Così Giovanni, amministratore delegato del Sassuolo , ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sulla storica ...

Sassuolo, Carnevali gongola: “Grande vittoria contro il Milan” Calcio in Pillole

Carnevali: “Contro un Milan in difficoltà abbiamo fatto una buona gara” Pianeta Milan

Carnevali celebra la vittoria di San Siro: "Buon Sassuolo contro un Milan un po' in difficoltà" TUTTO mercato WEB

Sassuolo, Carnevali: "Stiamo parlando con il Bologna per ... Sportitalia

Sassuolo, Carnevali sul mercato: "I giocatori più importanti non si muoveranno" TUTTO mercato WEB

L'AD del Sassuolo ha parlato nel post gara: "ci può anche stare un momento di difficoltà. Ottima gara contro un Milan un po' in difficoltà" ...(ANSA) - ROMA, 30 GEN - "Quest'anno non siamo partiti nel modo migliore, ieri abbiamo ritrovato finalmente un buon Sassuolo, abbiamo fatto un'ottima prestazione e veniamo fuori da ...