Carnevale di Ronciglione | ritorna l’attesa festa centenaria

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Torna uno degli eventi storici più conosciuti in Italia. Lo spettacolare e festosodisi prepara a riaprire le sue porte a residenti e visitatori. Dalla fine di gennaio fino al 21 febbraio 2023 è previsto un programma denso di attività e tradizioni. La parata storica degli Ussari, il ballo del Saltarello, i carri allegorici, le bande folkloristiche, gli artisti di strada e le degustazioni tipiche tornano in quello che è uno degli eventi storici più noti d’Italia. Ildiriapre le sue porte e le sue strade a tutti i visitatori che hanno sempre atteso con ansia ed entusiasmo una delle feste più amate da tutte le generazioni. Iniziative che si svolgeranno nell’arco di quasi un mese pronte a riportare l’atmosfera che, a causa della pandemia, si era purtroppo persa. Maschere che ...

