“Carlo Alberto Dalla Chiesa | l’uomo | il generale” | la mostra-omaggio al Palazzo Reale di Milano

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 30 gennaio 2023) «Io penso che la mia vita non sia stata una favola. E se è, come è, una esperienza duramente vissuta, ambisco solo raccontarla ai giovani della mia Arma». Queste le parole delimpresse sul pannello all’ingresso del percorso espositivo della, il”, inaugurata oggi adi. Il ricordo della sua figura istituzionale e l’alla sua persona sono stati pensati in occasione del quarantesimo anniversario della morte del, della seconda moglie Emanuela Setti Carraro e dell’agente di scorta ...