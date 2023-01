(Di lunedì 30 gennaio 2023) - Nel mese di gennaio sono stati eseguiti oltre 2.500 interventi, contestando 989 violazioni alla disciplina. 314 per mancata esposizione deio in difformita' rispetto a quelli indicati ...

- Nel mese di gennaio sono stati eseguiti oltre 2.500 interventi, contestando 989 violazioni alla disciplina prezzi. 314 per mancata esposizione dei prezzi o in difformita' rispetto a quelli indicati ...Nel corso dell'audizione Nastasia ha evidenziato che nel 2022 "l'accisa evasa" sui"è ... Consumatori: numericonfermano il nostro allarme I dati della Guardia di Finanza relativi ai ...

Carburanti, Gdf: il 39,3% dei distributori scoperto non in regola sui prezzi TGLA7

Controlli Gdf, prezzi della benzina irregolari in quattro impianti su dieci a gennaio. Verso ... Il Sole 24 ORE

Carburanti, contro i rincari in campo Gdf e Procura di Roma Il Sole 24 ORE

Caro carburanti, GdF: "A gennaio, 2.500 controlli, 989 violazioni sui ... Quattroruote

Carburanti, controlli GdF: dati gravissimi - Lanuovasavona.it Lanuovasavona.it

Nel mese di gennaio sono stati eseguiti oltre 2.500 interventi, contestando 989 violazioni alla disciplina prezzi. 314 per mancata esposizione dei prezzi o in difformita' rispetto a quelli indicati e ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 gen - "Nel mese di gennaio sono stati eseguiti 2.518 interventi, contestando 989 violazioni alla disciplina prezzi, di cui 341 per mancata esposizione e/o ...