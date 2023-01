Capsula radioattiva smarrita in Australia | tecnici della Rio Tinto e autorità locali alla ricerca | “È molto pericolosa”

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Ha circa le dimensioni di una monetina, 6 millimetri per 8, lapersa inda una delle più grandi aziende minerarie del mondo, la Rio. Addettisocietà insieme allegovernative si stanno affannando a cercarla prima che provochi danni a qualcuno. “Ci rendiamo conto che è una situazionepreoccupante e ci rammarichiamo per l’rme causato”, afferma un portavoce del colosso. La, seppur piccolissima, contiene Caesium-137, una sostanzache può causare gravi disturbi se toccata. Si è persa mentre veniva trasportata da Newman a Perth, un distanza di 1400 chilometri. Dovrebbe essere caduta in una zona desertica, tra le meno popolate del Paese, ma resta ...

Il colosso minerario Rio Tinto e le autorità locali stanno cercando una minuscoladal diametro di 6 millimetri persa nell'Australia occidentale a metà gennaio. Al suo interno contiene una piccola quantità d i cesio - q37 , un sottoprodotto della fissione ...LONDRA " Una delle più grandi aziende minerarie del mondo ha perduto una minuscolanell'Australia occidentale e sta ora affannosamente cercandola insieme alle autorità governative, prima che l'oggetto provochi danni. "Ci rendiamo conto che è una situazione molto ...

In Australia hanno perso una capsula radioattiva Il Post

Allarme in Australia, la società Rio Tinto ha perso una capsula altamente radioattiva la Repubblica

"Dispersa una capsula radioattiva in autostrada" Today.it

Australia, la capsula radioattiva «smarrita» dal gigante delle miniere Rio Tinto Corriere della Sera

In Australia hanno perso una pericolosa capsula radioattiva BlogSicilia.it

In Australia è scomparsa una pericolosa capsula radioattiva. La mancanza è stata rilevata cinque giorni fa e sono in corso le ricerche per trovare il minuscolo dispositivo. La capsula è stata imballat ...Capsula radioattiva di pochi millimetri persa nel deserto australiano. Il colosso minerario Rio Tinto si scusa. Avviate ricerche per recupero ...