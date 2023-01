Canottaggio | a Sabaudia prosegue il raduno della Nazionale Olimpica

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 30 gennaio 2023)la preparazione del Gruppo Olimpico dicon un ulteriore collegiale invernale programmato dalla Direzione Tecnica. Per questoValutativo, il 5°stagione 2022/2023, il DT Francesco Cattaneo ha convocato complessivamente 50 atleti (32 uomini e 18 donne) appartenenti alle categorie Senior, Pesi Leggeri e Under 23, che si alleneranno alle sue direttive nella città all’ombra del Circeo dal 6 al 22 febbraio prossimi, e si avvarrà come consuetudine del suo staff tecnico composto da Andrea Coppola (Capo Allenatore settore Olimpico e Non Olimpico maschile), Stefano Fraquelli (Capo Allenatore settore Olimpico e Non Olimpico femminile), Giovanni Lepore (Coadiutore settore Olimpico maschile), Agostino Abbagnale ...