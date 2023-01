Cannavaro le parole non bastano più | così il Benevento va dritto in serie C

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiDisastrato. Proprio, perché quello a cui si sta assistendo è un declino giallorosso verso un disastro che, se non si trovano immediati correttivi, rischia di diventare annunciato. Sembra quasi di assistere nuovamente a quella débâcle manifesta che è stato il girone di ritorno dei giallorossi inA con Inzaghi sulla panca, quando tutto faceva presagire ad una retrocessione che poteva essere evitata senza che, ancora oggi inspiegabilmente, poco o nulla fu fatto per evitarla. Vengono i brividi a pensare che la storia possa ripetersi, perché se retrocedere dallaA, a denti stretti, poteva anche essere accettato,come è stato giustamente accettato. Tornare nell’inferno della C sarebbe un duro colpo per l’ambiente, parola da considerarsi omnia ...