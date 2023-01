“Cancro io ti boccio” | Veneziano-Novelli sostiene la lotta al cancro con un’iniziativa di solidarietà

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Monreale – L’iniziativa “io ti” è un progetto di cittadinanza attiva per finanziare la ricerca scientifica sul. Questa iniziativa è promossa dall’Airc (Associazione Italiana per la Ricerca sul) e si svolge presso l’istitutodi Monreale, che da diversi anni aderisce all’iniziativa con la distribuzione delle arance della salute. L’obiettivo è (Monrealelive.it)

CASALE MONFERRATO - Per il terzo anno, l 'Istituto Balbo di Casale Monferrato ha aderito all'iniziativa di AIRC "io ti" . In entrambi i plessi dell'istituto, giovani volontari hanno distribuito reticelle di arance rosse italiane dell'associazione che aiutano a sostenere la battaglia contro il ...Per il settimo anno consecutivo l'Istituto comprensivo Campo dei Fiori ha aderito a "io ti", progetto nazionale per le scuole ideato da Fondazione AIRC per la ricerca sul. Una perseveranza contagiosa, tanto che nel 2023 le due scuole secondarie di primo grado dell'...

Cancro io ti boccio: raddoppia il progetto nelle scuole del IC Campo ... varesenews.it

“Cancro, io ti boccio”: il progetto di Airc alla Novelli-Veneziano di Monreale Monreale Press

Anche il Balbo ha aderito a "Cancro io ti boccio" Casale News

Castano Primo: il ‘Torno’ in campo: “Cancro, io ti boccio” Ticino Notizie

"Cancro, io ti boccio": gli alunni di San Giorgio danno una bella ... Giornale La Voce

MONREALE, 30 gennaio – Bocciare il cancro con un progetto di cittadinanza attiva per finanziare la ricerca scientifica. Questa la finalità di ...CASALE MONFERRATO - Per il terzo anno, l’Istituto Balbo di Casale Monferrato ha aderito all’iniziativa di AIRC “Cancro io ti boccio”. In entrambi i plessi ...