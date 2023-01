Calendario short track | Coppa del Mondo Dresda 2023 | programma | orari | tv | streaming

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Ritorna ladeldicon il quinto appuntamento della stagione, il primo del. Si gareggia in Germania ain questo fine settimana dal 3 al 5 febbraio e c’è grande attesa per la squadra azzurra dopo la positiva partecipazione all’Europeo di gennaio. Comincia dapoi il percorso che porterà ai Campionati deldi Seoul del mese di marzo. Saranno infatti due gli appuntamenti didel, quello tedesco e poi quello della prossima settimana in Olanda a Dordrecht. Due tappe importanti in vista del grande obiettivo di questa stagione. In casa Italia ha tenuto banco nell’ultima settimana la polemica nata tra Arianna Fontana e la FISG. La valtellinese potrebbe anche cambiare ...

Ritorna la Coppa del Mondo di short track con il quinto appuntamento della stagione, il primo del 2023. Si gareggia in Germania a Dresda in questo fine settimana dal 3 al 5 febbraio e c'è grande attes ...