Calenda sul governo Meloni | Non ha praticamente fatto niente

(Di lunedì 30 gennaio 2023) L'intervento del leader della forza moderata e d'opposizione Azione - che insieme a Italia viva di Matteo Renzi, forma il Terzo polo - a cento giorni dall'inizio deldi Giorgia: "I mesi deldi Giorgiahanno alcuni tratti distintivi. Il primo è che tutto quello che ha raccontato nella sua vita in politica era una balla, nel senso che non c’è una singola cosa che lei abbia promesso, di cui si sia lamentata (vedi per esempio le accise), su cui abbiainterviste, video, campagne elettorali, TikTok che sia entrata nel programma di. E questo vuol dire una cosa semplice: quando si è all’opposizione si può fare e pensare di tutto, tanto l’onere delè in capo a qualcun altro. Diversamente, una volta a Palazzo Chigi, la ...

... vi è lo stile esibizionistico di far politica dei Salvini e dei, vi sono le scelte ... vi è in queste posizioni una mancanza di analisicarattere dello Stato poliziesco cinese e del ...Ma invito tutti gli addetti ai lavori a verificare con me direttamente le notiziemio conto. Ci ... Bonaccini: "Giarrusso Aperti a tutti, ma chieda scusa e accetti regole" Pd,: "Pensavo ...

Elezioni regionali in Lombardia, Moratti e Calenda alleati divisi all'ultimo miglio La Repubblica

Regionali: sui taxi, Calenda.. contro Moratti Ticino Notizie

Terzo Polo, Calenda con i candidati: «Como deve parlare di ... La Provincia di Como

Zelensky ospite non incanta. Da Conte a Calenda cresce il fronte del no Avvenire

Zelensky a Sanremo accende il dibattito politico. Contrari Conte e Calenda Il Sole 24 ORE

Le cose fatte e le promesse non mantenute. Le parole del leader di Azione nel girotondo fogliante sui primi cento giorni dell'esecutivo guidato da Fratelli d'Italia ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...