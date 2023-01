Calcio | Sassuolo;Carnevali | Frattesi un esempio | a gennaio rimane

(Di lunedì 30 gennaio 2023) "Quest'anno non siamo partiti nel modo migliore, ieri abbiamo ritrovato finalmente un buon Sassuolo, abbiamo fatto un'ottima prestazione e veniamo fuori da un momento un po' complicato. Dopo dieci ...

Così Giovanni, amministratore delegato del, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sulla storica vittoria per 5 - 2 dei neroverdi ieri a San Siro contro il Milan campione d'..."Sicuramente faremo qualcosa in uscita. In entrata valuteremo ma siamo convinti di avere una buona squadra": lo dice, parlando delle ultime due giornate di mercato, Giovanni, ad del. A proposito del possibile scambia tra Kyriakopoulos e Vignato con il Bologna, "ne stiamo parlando - ha aggiunto il dirigente del club neroverde a Sky, prima della partita ...

